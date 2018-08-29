ФОТО и ВИДЕО: В страшной аварии в центре Петрозаводска пострадали два пенсионера

В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП на улице Шотмана, где лоб в лоб столкнулись легковые автомобили.

В минувший вторник, 26 августа, в 21.25 на пересечении улицы улиц Шотмана и Студенческого переулка водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем "ВАЗ-21043".

В результате происшествия пострадал 62-летний водитель "четверки", который с травмами был госпитализирован с места ДТП, также ранения получила его 67-летняя пассажирка, ей назначено амбулаторное лечение.

ФОТО и ВИДЕО с места происшествия корреспондента "Столицы на Онего".