09:49, 29 Августа 2018
ФОТО и ВИДЕО: В страшной аварии в центре Петрозаводска пострадали два пенсионера
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В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП на улице Шотмана, где лоб в лоб столкнулись легковые автомобили.
В минувший вторник, 26 августа, в 21.25 на пересечении улицы улиц Шотмана и Студенческого переулка водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем "ВАЗ-21043".
В результате происшествия пострадал 62-летний водитель "четверки", который с травмами был госпитализирован с места ДТП, также ранения получила его 67-летняя пассажирка, ей назначено амбулаторное лечение.
ФОТО и ВИДЕО с места происшествия корреспондента "Столицы на Онего".
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