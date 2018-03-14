ФОТО: Круче, чем у Кардашьян!

Такие ягодицы нельзя не рассмотреть.

Миллионы мужчин по всему миру восхищаются фигурой Ким Кардашьян, а многие девушки хотят быть похожими на звезду реалити. Юдокси Яо из Абиджана (Кот-д'Ивуар) называет Ким своим кумиром, но в погоне за идеалом модель превзошла свою любимицу, рассказывает Cosmopolitan.

Объем бедер Яо превышает 150 сантиметров, однако модель заявляет, что никогда не обращалась к пластическим хирургам. Также она скрывает свой возраст и признается, что не знает, какой у нее размер одежды. "Люди с такой фигурой, как у меня, редко носят облегающую одежду. Они предпочитают носить одежду, которая скрывает их формы. Я этого не делаю, мне нравится демонстрировать фигуру, и это может шокировать людей", - цитирует девушку Daily Mail.

По словам Юдокси, она всегда выбирает обтягивающие джинсы и лосины, а если понравившийся ей наряд кажется ей слишком скромным, модель самостоятельно дорабатывает ее с помощью ножниц.

Девушка ведет Instagram и страницу в Facebook, публикуя откровенные фото. Ее пышными формами восхищаются более полумиллиона фолловеров. Судя по всему, Юдокси нравится популярность в Сети. Также она рассказала, что ее узнают на улицах и многие мечтают о совместном селфи: "Люди на улицах головы сворачивают, чтобы лучше меня рассмотреть. Это приятно".