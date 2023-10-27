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Дизайнер назвал одежду, искажающую пропорции фигуры

Новости. Общество
00:10, 01 Ноября 2023
фото: pixabay

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Россиянам перечислили одежду, одевать которую надо с осторожностью.

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам одежду, которая искажает пропорции фигуры. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 31 октября.

В первую очередь специалист отметил свитеры с объемными горловинами. По его словам, слишком плотная вязаная ткань вещи может зрительно утяжелить зону шеи и укоротить ее, а также сделать лицо более округлым. Вместо таких свитеров стоит обратить внимание на модели со свободной горловиной.

Кроме того, модельер выделил вещи, оформленные множеством оборок и воланов, и удлиненные туники. Во втором случае с помощью них женщины пытаются скрыть лишний объем в боках. «Слишком длинная туника визуально только подчеркивает округлые формы. Оптимальная длина рубашки должна быть до самой широкой линии бедра, иначе рискуете укоротить ноги», — объяснил Маер и посоветовал заменить их брюками или юбкой на высокой посадке или надеть удлиненный пиджак, не застегивая его.

Помимо прочего, эксперт призвал избегать обтягивающие платья из тонкой ткани. Маер заявил, что такой предмет гардероба только подчеркивает недостатки фигуры, а его материал сильно растягивается и быстро приобретает непрезентабельный вид. «Обратите внимание на платья А-силуэта и из более плотных материалов. Также хорошо корректируют силуэт платья футляры с небольшим ремешком на талии», — пояснил он.

В заключение собеседник издания предложил отказаться от вещей с яркими контрастами в принтах и отенках, и сапог длиной до середины голени. Такая обувь, по мнению Маера, делает ноги короче и массивнее. «Особенно это заметно с обувью на плоской подошве или с эффектом „cпущенного“ голенища. Обратите внимание на сапоги-ботфорты или до колена, желательно без шнуровки или горизонтальных рисунков», — завершил дизайнер.

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