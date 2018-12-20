ФОТО: Петрозаводчанке стало грустно от увиденной новогодней елки в одном из дворов города

В Петрозаводске жители деревянных домов украсили новогоднюю елку во дворе, но прохожим от увиденного грустно.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислал фото, на котором запечатлела, как жители Кукковки украсили елку во дворе к Новому году.

"Жители деревяшек в ПТЗ пытаются украсить свой двор к Новому году, - написала горожанка. - Посмотрела на это "веселье" - стало грустно".