ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска

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Мощный ливень обрушился на Петрозаводск 8 июля.
Улицы Петрозаводска "затопило" дождем. Автомобили "плывут" по городу. Больше всего досталось Октябрьскому проспекту.
В гидрометцентре Карелии сообщили, что дождливая погода продержится в Петрозаводске еще два дня. После чего на республику обрушится холодный циклон с севера.
В паблике "Погода Петрозаводска и Карелии" в 13.58 написали:
"На город надвигается мощный ливень. Первая под удар попадет Древлянка".
По кадрам с камер "Сампо" можно оценить последствия.
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