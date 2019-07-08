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Новости. Общество
15:56, 08 Июля 2019
фото: Кадр из видео

ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска

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Мощный ливень обрушился на Петрозаводск 8 июля.

Улицы Петрозаводска "затопило" дождем. Автомобили "плывут" по городу. Больше всего досталось Октябрьскому проспекту. 

В гидрометцентре Карелии сообщили, что дождливая погода продержится в Петрозаводске  еще два дня. После чего на республику обрушится холодный циклон с севера.

В паблике "Погода Петрозаводска и Карелии" в 13.58 написали: 

"На город надвигается мощный ливень. Первая под удар попадет Древлянка". 

По кадрам с камер "Сампо" можно оценить последствия. 

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Комментарии

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zanoza
2019-07-08 17:18:17
А я видела как сегодня по ул. Промышленной поливальная машина прошла с включённой водой :) Нас не переделать!
Туся
2019-07-08 16:54:29
А что в городе с ливневой канализацией? Почему в сильные дожди на дорогах бьют "фонтанчики"?
Мизантроп
2019-07-08 16:16:58
Мы следующие после Иркутской области. Сначала смоет, потом снежком припорошит. Как и не было карелов.
кир
2019-07-08 16:53:30
Мизантроп, тебе бояться не надо, вода мимо промчится, да и храм рядом. Поможет, если что. :)
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