ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска

Мощный ливень обрушился на Петрозаводск 8 июля.

Улицы Петрозаводска "затопило" дождем. Автомобили "плывут" по городу. Больше всего досталось Октябрьскому проспекту.

В гидрометцентре Карелии сообщили, что дождливая погода продержится в Петрозаводске еще два дня. После чего на республику обрушится холодный циклон с севера.

В паблике "Погода Петрозаводска и Карелии" в 13.58 написали:

"На город надвигается мощный ливень. Первая под удар попадет Древлянка".

По кадрам с камер "Сампо" можно оценить последствия.