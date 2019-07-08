Тепло в Карелию вернется не скоро

О приближении очередного северного циклона, который принесет в Карелию холод рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, на республику надвигается холодный циклон с севера.

"Дождливая погода простоит в Карелии ближайшие два дня, - сказала синоптик карельского Гидрометцентра, - температура воздуха в эти дни составит +16 градусов, а потом похолодает".

По информации синоптиков, с 10 июля в Петрозаводске похолодает днем до +12 градусов, в районах, на севере, до +9. Ночью в районах Карелии столбик термометра опустится до нулевой отметки.

"Такой холод нам принесет циклон с севера, - сообщила синоптик, - холодная погода простоит неделю, и только с 16-17 июля начнутся какие-то подвижку в сторону потепления".