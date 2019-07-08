Подписаться
Новости. Погода
14:11, 08 Июля 2019
фото: instagram.com/varg_timmen

Тепло в Карелию вернется не скоро

Загрузка...

О приближении очередного северного циклона, который принесет в Карелию холод рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, на республику надвигается холодный циклон с севера.

"Дождливая погода простоит в Карелии ближайшие два дня, - сказала синоптик карельского Гидрометцентра, - температура воздуха в эти дни составит +16 градусов, а потом похолодает".

По информации синоптиков, с 10 июля в Петрозаводске похолодает днем до +12 градусов, в районах, на севере, до +9. Ночью в районах Карелии столбик термометра опустится до нулевой отметки.

"Такой холод нам принесет циклон с севера, - сообщила синоптик, - холодная погода простоит неделю, и только с 16-17 июля начнутся какие-то подвижку в сторону потепления".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
03.07.2019, 16:00
Облако в дырявых штанах
03.07.2019, 10:43
Водителю, сбившему лося под Петрозаводском, грозит лишение прав
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак

Аналитика

Сегодня 13:39
Капитал
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 1
Уровень бедности населения в Карелии – один из самых кричащих на Северо-Западе страны.
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 6
05.07.2019 09:15
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик 8
04.07.2019 13:31
Облако в дырявых штанах 9
03.07.2019 16:00
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 4
03.07.2019 14:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Личное мнение
Когда в России вернется публичная политика? 2
Вернуть в актуальную повестку не просто публичную политику, но и политику вообще – задача первостепенной важности, считает политолог Олег Реут.
Минсельхоз собрался по грибы 4
04.07.2019 14:04
Про свободу и "колбасу" 3
03.07.2019 12:35
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
Новое
Сегодня 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»