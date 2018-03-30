ФОТО: В Петрозаводске 10 машин потеряли колеса в одной и той же яме

Водителей предупреждают, что на улице Шотмана опасная яма.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" сообщается, что на ул.Шотмана, 23-а, напротив школы №14, образовались три большие ямы, одна из них глубиной 21 см.

"За 3 часа туда попало больше 10 машин, - сообщают водители, - все меняют колеса. Будьте осторожнее".

Автомобилисты интересуются: куда смотрит наша власть и что с дорогами в городе?