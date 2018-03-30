ФОТО: В Петрозаводске 10 машин потеряли колеса в одной и той же яме

По теме
Загрузка...
Водителей предупреждают, что на улице Шотмана опасная яма.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" сообщается, что на ул.Шотмана, 23-а, напротив школы №14, образовались три большие ямы, одна из них глубиной 21 см.
"За 3 часа туда попало больше 10 машин, - сообщают водители, - все меняют колеса. Будьте осторожнее".
Автомобилисты интересуются: куда смотрит наша власть и что с дорогами в городе?
По теме
Выбор читателей
28.03.2018, 10:31
28.03.2018, 11:44
26.03.2018, 11:17
27.03.2018, 14:09
Аналитика
28.03.2018 16:05
Капитал
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
27.03.2018 13:09
22.03.2018 10:16
Чтиво
29.03.2018 14:52
Без политики
Специалисты рассказали о всех преимуществах автомобиля Skoda Rapid.
29.03.2018 10:56
29.03.2018 10:19
28.03.2018 10:31
Медиа
29.03.2018 16:07
Опрос
Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?
Комментарии