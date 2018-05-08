ФОТО: В Петрозаводске открыли памятник сотрудникам органов ГБ - защитникам Отечества

На бульваре Победы в Петрозаводске сегодня состоялось открытие стелы в память о сотрудниках госбезопасности, защищавших Отечество.

Накануне Дня Победы в Петрозаводске на бульваре Победы установили стелу в память о сотрудниках госбезопасности, защищавших Отечество.

"Гранитная 11-метровая стела на бульваре Победы – это память о героическом вкладе сотрудников органов безопасности Карелии в историю нашей великой Родины. Знаменательно, что обелиск открыт в преддверии 73-й годовщины Великой Победы, в год столетия органов безопасности Карелии, и произошло это по инициативе наших ветеранов.

На протяжении десятилетий Служба безопасности России обеспечивала безопасность государства и его граждан, суверенитет, территориальную целостность страны, незыблемость ее конституционного строя. И сегодня люди этой героической профессии защищают не просто интересы Родины, но и сами основы российской государственности. Вечная память защитникам Отечества! Никто не забыт, и ничто не будет забыто!", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Выступающие отметили, что это красивый новый памятник в прекрасном месте станет украшением и любимым местом горожан.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подчеркнула, что возвели стелу на деньги спонсоров и бюджетных средств не тратили.