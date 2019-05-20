ФОТО: В Петрозаводске открыт сезон фонтанов

"РКС-Петрозаводск" совместно с Центром образования и творчества "Петровский Дворец" и администрацией города открыли сезон фонтанов в Петрозаводске.

Праздничный концерт состоялся у фонтана "Молекула Фуллерена". Для петрозаводчан и гостей города выступили ансамбль танца "Созвездие", лауреат международных и всероссийских конкурсов вокалист Евгений Ильин, развлекательно-интерактивную программу для маленьких петрозаводчан представил фольклорно-хореографический ансамбль "Кулкусет".

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник поздравила петрозаводчан с открытием сезона фонтанов: "Мы благодарим наших партнеров, АО "ПКС-Водоканал", предприятие, которое недавно на федеральном уровне получило статус образцовой организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня в городе радостное событие, после которого мы по-настоящему ощутим, что к нам пришла настоящая весна!"

Глава Петрозаводского городского округа вручила Почетные грамоты сотрудникам "РКС-Петрозаводск" мастеру участка обслуживания объектов водоснабжения Максиму Орехову и слесарю аварийно-восстановительных работ участка обслуживания сетей водоснабжения Якову Исаеву.

Главный управляющий директор группы компаний "РКС-Петрозаводск" Александр Сафронов поблагодарил слесаря-ремонтника участка обслуживания объектов водоснабжения Дмитрия Эриксона и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка обслуживания энергетического оборудования Кирилла Рожко за успешную подготовку к сезону фонтанов.

17 мая заработали фонтаны "Молекула Фуллерена", фонтан у кафе "Нойбранденбург", "Плачущий камень" у портретной галереи "Героям Советского Союза", фонтан на Берёзовой аллее и фонтан "Калевала" в сквере имени Элиоса Леннрота.

В этом году фонтан в микрорайоне Древлянка, расположенный на Берёзовой аллее, преобразился – сотрудники "РКС-Петрозаводск" помимо того, что прочистили трубы перед запуском фонтана (эта процедура обязательна каждый год), сделали косметический ремонт – обновленный фонтан, излюбленное место отдыха жителей микрорайна Древлянка, уже радует петрозаводчан.