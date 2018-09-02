ФОТО: В Петрозаводске три месяца обломки снесенного дома уродуют город

Злополучный дом на улице Суоярвской, 7 в Петрозаводске, пострадавший от пожара еще в 2017 году, снесли, а обломки оставили гнить.

В Петрозаводске 5 июня снесли дом №7 по ул.Суоярвской. При сносе пыль стояла столбом, сообщали горожане.

Сегодня прошло уже три месяца с момента, когда трактор разрушил дом, а обломки до сих пор продолжают грудой лежать в центре города.

Напомним, в ночь на 11 августа 2017 года в Петрозаводске произошел пожар в деревянном жилом доме по адресу: ул.Суоярвская, д.7. При тушении пожара было обнаружено тело 37-летней женщины, в связи с чем СУ СК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В результате возгорания порядка 20 человек остались без крова, им предоставлено временное жилье.