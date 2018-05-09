ФОТО: Жители Соломенного жалуются на потоп и помойку во дворе

В Петрозаводске жители Соломенного возмущены состоянием двора, который подтоплен.

"Когда уже наши власти займутся нашими домами? Улица Логмозерская, 13, дом тонет в воде, уходит под землю. Это 21 век! А властям на…ть на людей, они думают только о себе. Мы за что платим вообще? А давайте пригласим телеканал НТВ. Пускай Путин.В.В посмотрит, как работают наши власти", - написала петрозаводчанка.