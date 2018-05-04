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Новости. Экономика
22:00, 04 Мая 2018

Генпрокуратура раскрыла доход Чайки за 2017 год

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Стало известно, сколько заработал генпрокурор России Юрий Чайка в 2017 году.

Генпрокурор России Юрий Чайка в 2017 г. получил доход в размере 11,7 млн руб. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте Генпрокуратуры, пишут news.mail.

В 2016 г. Чайка заработал 9,3 млн руб., в 2015 г. — 8,8 млн руб. В собственности генпрокурора находится только автомобиль ГАЗ-13 ("Чайка"), в пользовании — квартира площадью 203,6 кв. м.

Супруга Чайки задекларировала ту же сумму, что и год назад — 8,2 млн руб. В ее собственности находится половина квартиры площадью 203,6 кв.м, а также нежилое помещение площадью 175 кв.м.

Среди заместителей Чайки наибольший доход в 2017 г. получил главный военный прокурор России Валерий Петров.

В прошлом году он заработал около 7,4 млн руб. В собственности Петрова — ½ земельного участка площадью 1225 кв. м, ½ жилого дома площадью 70,3 кв. м и автомобиль Лексус LX570, в пользовании — квартира площадью 165,4 кв. м, жилой дом площадью 244 кв. м.

Его супруга получила доход в 2017 г. в размере 878 186 руб. У нее в собственности ½ земельного участка площадью 1225 кв. м, ¼ земельного участка площадью 933 кв. м, а также три земельных участка общей площадью 2517 кв. м. Также ей принадлежит ½ жилого дома площадью 70,3 кв. м, жилой дом площадью 244 кв. м, гараж площадью 90,2 кв. м и баня площадью 65,6 кв. м. В пользовании супруги военного прокурора квартира площадью 165,4 кв. м.

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Комментарии

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Кузьма Перович
2018-05-04 22:21:59
Надо на сайт Навального зайти,правду почитать....
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