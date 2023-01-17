ГИБДД Карелии назвала причину ДТП, где под фурой погибли три человека (ФОТО)

В Сегежском районе Карелии при столкновении большегруза и легкового автомобиля погибли три человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 24 января в 19.20 в Сегежском районе на 743 км автодороги «Кола».

По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля Scania, житель Саратовской области, допустил занос автопоезда на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia Ceed.

В результате ДТП 38-летний водитель Kia и его пассажиры - 62-летний мужчина и 61-летняя женщина - скончались до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что тело одного из погибших было найдено под машиной.