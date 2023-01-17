Тело одного из погибших в ДТП на трассе в Карелии нашли под машиной

Стали известны подробности смертельного ДТП в Сегежском районе Карелии.
Как сообщили «Столице на Онего» в правоохранительных органах, в минувший вторник вечером, 24 января в 19.20, в Сегежском районе, недалеко от отворотки на Кочкому, произошло столкновения большегруза Scania и легкового автомобиля Kia Ceed.
По предварительной информации, водитель фуры при обгоне выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с иномаркой.
В результате в ДТП погибли три человека – водитель легковушки и два пассажира, тело одного из погибших нашли под автомобилем. Его выбросило из салона от удара.
В настоящее время проводится проверка: все обстоятельства происшествия и причины устанавливаются.
Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопоков сообщил о погибших в смертельном ДТП со ссылкой на Сегежскую ЦРБ.
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