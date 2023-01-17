Три человека погибли в очередной смертельной аварии на трассе в Карелии

В Сегежском районе при столкновении фуры и легкового авто погибли три человека.
Как сообщает в своем телеграм-канале «Антилот» министр здравоохранения Михаил Охлопков, смертельная авария произошла в Сегежском районе.
«В Сегежском районе, на 742 км трассы Кола, произошло столкновение фуры и легкового авто. Три человека из легкового авто погибли. На месте работают следственные органы. По погибшим данных нет, пока невозможно определить номера машины», — пишет Михаил Охлопков со ссылкой на информации. Сегежской ЦРБ.
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