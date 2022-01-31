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ГИБДД Карелии рассказала, как ее патруль за один день трижды помог водителям в аварийных ситуациях (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 01 Февраля 2022
фото: ГИБДД Карелии

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Сотрудникам специализированного взвода ДПС ГИБДД Карелии в течение одно дня пришлось трижды помогать водителям — искать эвакуатор и разбираться в поломках автомобилей.

Рассказ об этом размещен на странице Госавтоинспекции Вконтакте.

Первый инцидент произошел Лахденпохском районе на автодороге Ихала — Райвио. Внимание инспекторов привлек автомобиль «Лифан» с включенной аварийной сигнализацией. Водитель, молодая женщина, пояснила, что в пути двигатель автомобиля стал перегреваться. Инспекторы осмотрели транспортное средство и обнаружили повреждение системы охлаждения. Кроме того, в двигателе отсутствовало масло, слетел приводной ремень. Доехав до участка с устойчивой связью, полицейские вызвали подмогу, вскоре кроссовер был взят на буксир. Автолюбительница поблагодарила автоинспекторов за оказанную помощь.



 Продолжив патрулирование, на федеральной автодороге «Сортавала» инспекторы ДПС заметили еще один аварийный автомобиль под управлением 23-летней жительницы Санкт-Петербурга. При прохождении поворота она не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет. В салоне находились пассажиры, в том числе маленький ребенок — они не пострадали. Полицейские попросили водителя проезжавшего мимо бульдозера вытащить иномарку, а сами обеспечили безопасность движения на данном участке дороги. Как только машина была возвращена на проезжую часть, полицейские проверили ее техническое состояние, и автопутешественники смогли продолжить путь.



 В третий раз помощь дорожных полицейских понадобилась водителю и пассажирам автомобиля «Тойота», который оказался в кювете в районе поселка Хаапалампи. Сами они не пострадали, однако вытащить внедорожник из снежного плена самостоятельно не могли. Инспекторы нашли местного тракториста и обеспечили эвакуацию автомобиля из кювета. На будущее они посоветовали водителю соблюдать правила вождения на зимней дороге, рекомендовали выбирать безопасную скорость, не выполнять резких маневров.

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