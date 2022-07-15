ГИБДД Карелии сообщила о состоянии водителя автомобиля, врезавшегося в припаркованную машину

В произошедшем накануне ДТП на дороге Петрозаводск-Лососинное пострадал 76-летний водитель автомобиля, врезавшегося в припаркованную на обочине машину.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Ford Focus под управлением 76-летнего мужчины врезался в стоявший на обочине в попутном направлении Ford Fusion. От удара Focus перевернулся. Очевидцы утверждали, что водитель не пострадал благодаря подушкам безопасности, но по данным ГИБДД, он получил травмы. Ему пришлось оказывать медицинскую помощь.

В салоне второго автомобиля в момент аварии никого не было – девушка-водитель в это время гуляла с собакой в лесу. Когда она вернулась, то увидела, что в результате ДТП ее автомобиль сбросило в кювет.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.