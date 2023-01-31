ГИБДД Петрозаводска предлагает автомамам и автопапам показать, кто лучше водит машину

В Петрозаводске пройдет конкурс «Автопапа" и "Автомама», сообщили в ГИБДД города.

ГИБДД Петрзаводска объявила о старте приема заявок на конкурс «Автопапа» и «Автомама», который организован по инициативе автошкол города и при поддержке кондитерской «От Валентина». В этом году конкурс пройдет уже в 12-й раз.

Участниками конкурса могут стать водители, имеющие детей и не имеющие грубых нарушений Правил дорожного движения за последние 2 года (нарушений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения прав).

По информации ведомства, для участия в конкурсе необходимо подать заявку, прислав ее до 21 февраля на адрес электронной почты svetofor.ptz@list.ru или администратору сообщества. Заявка прикреплена к настоящему посту.

Состязания состоятся 25 февраля в 11.00 час. О месте сбора будет сообщено дополнительно. Для участников конкурса подготовлены задания:

— решение на время экзаменационного билета категории «В» из 20 вопросов (все участники решают одинаковый билет);

— движение на личном автомобиле по заданному маршруту в городе с инструктором автошколы;

— дополнительные тематические конкурсы, связанные с особенностями движения на автомобиле с ребенком в салоне.

Победители получат фирменные торты кондитерской «От Валентина» и переходящие кубки. Победителями могут стать только по 1 участнику в каждой номинации: мужчина-водитель и женщина-водитель. При равенстве баллов участникам организаторами конкурса будут предложены контрольные тестовые задания.