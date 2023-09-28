ГИБДД Петрозаводска рассказала о второй за сутки погоне за нарушителем

В ночь на 28 сентября на Лососинском шоссе дорожная полиция блокировала машину пьяного водителя без прав.

В минувший четверг, 28 сентября, в первом часу ночи, экипаж ДПС заметил автомобиль, который двигался с нарушениями ПДД. Полицейские потребовали остановиться, но автомобилист прибавил газу и попытался скрыться.



В районе кольца Лесного проспекта и Лососинского шоссе инспекторы блокировали автомобиль нарушителя, который бросил машину и убежал.



Его задержали почти сразу. Оказалось, что 25-летний автолюбитель ездил без прав, к тому же был пьян.



В отношении нарушителя составлены административные материалы. Кроме этого, за неповиновение требованию сотрудника полиции составлен отдельный протокол.



Решения суда петрозаводчанин ожидает в

в специальном помещении для задержанных лиц,/ рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.



Напомним, в тот же день вечером на улице Ригачина дорожные полицейские бросились в погоню за ВАЗ-2114. На Суоярвском шоссе, несколько раз предупредив о применении табельного оружия, автоинспектор произвел предупредительный, а затем прицельные выстрелы по колесам автомобиля.



В лесу в районе СКЗ машина остановилась.