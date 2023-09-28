Уходивший от погони автомобиль на окраине Петрозаводска остановили выстрелами

Молодой водитель без прав мчался по улицам города, представляя опасность для окружающих.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о случившейся вечером 28 сентября погоне за автомобилем ВАЗ-2114 по улицам города, которая в итоге завершилась стрельбой.

Преследование началось после того, как водитель отечественной машины проигнорировал требование об остановке. Наездник «жигулей» проехал несколько перекрёстков на запрещающий сигнал светофора, выехал на встречную полосу, игнорировал требования дорожных знаков, двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении.

На Суоярвском шоссе, несколько раз предупредив о применении табельного оружия, автоинспектор произвёл предупредительный, а затем прицельные выстрелов по колёсам автомобиля. В лесу в районе СКЗ машина остановилась.

За рулём был петрозаводчанин 1998 года рождения, без прав и с подложными государственными регистрационными знаками на автомобиль.

В отношении молодого человека было составлено 12 административных материалов за нарушения ПДД, сумма штрафов по которым составит не менее 45 тысяч рублей.