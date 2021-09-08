Гитара пленила душу жительницы Карелии, укравшей музыкальный инструмент у друзей

Полицейские Кондопоги раскрыли дело о пропаже музыкального инструмента, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от 50-летнего горожанина, сообщившего, что из его квартиры исчезла гитара стоимостью 7 тысяч рублей.

Как выяснилось, в гости к мужчине и его супруге приходила знакомая. Они вместе выпивали, затем хозяева заснули, а гостья ушла и не закрыла входную дверь. В течение некоторого времени доступ в квартиру был свободен, пропажа обнаружилась только утром.

Полицейские установили, что именно 35-летняя приятельница заявителя совершила кражу. Женщина призналась, что в ходе застолья глава семейства хвастался новым музыкальным инструментом, который ему недавно подарили на день рождения. Воспользовавшись удобным случаем, она забрала гитару, а затем отдала ее родственнику.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.