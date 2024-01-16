Вертинский проверит, как управляющая компания предоставляла теплоснабжение жителям проблемного дома в Петрозаводске

Исполняющий обязанности главы Госкомитета по жилищному надзору лично проконтролировал восстановление теплоснабжения в доме на Птицефабрике в Петрозаводске.

Григорий Вертинский продолжает контролировать ситуацию по восстановлению теплоснабжения и водоснабжения в многоквартирных домах Карелии.

О ходе восстановительных работ на одном из проблемных объектов Петрозаводска рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» исполняющий обязанности главы Госкомитета Карелии по жилищному надзору.



Так, по состоянию на среду, 17 января, аварийно-восстановительные работы проводятся в 69 многоквартирных домах Петрозаводска.

Есть проблемные адреса. В их числе — дом № 8 на Птицефабрике в Петрозаводске.

Вертинский выезжал на этот объект 13 и 14 января. Там с 10 января отсутствовало теплоснабжение. Управляющая компания с ситуацией не справилась. К аварийным работам по восстановлению отопления были подключены сторонняя управляющая организация ООО «Уют» и АО «ПКС-Водоканал», рассказал исполняющий обязанности руководителя Госкомитета.



По словам Вертинского, в доме № 8 на Птицефабрике парогенератором отогревали инженерные коммуникации и велись восстановительные работы внутри квартир.



На основании официального обращения жителя дома было принято решение о проведении внеплановой проверки нарушения правил предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению в отношении управляющей компании.



По результатам проверки будет принято решение о применении административных мер, сообщил Григорий Вертинский.