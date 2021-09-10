Глава Карелии и прокурор республики посадили карликовые березы (ФОТО)

В честь 300-летия прокуратуры России 10 карликовых берёз высадили в Губернаторском саду, сообщили в администрации Петрозаводска.

В минувший вторник, 14 сентября, в Губернаторском саду высадили карликовые берёзы. Вдоль одной из пешеходных дорожек напротив финно-угорской школы появилось десять молодых деревьев. Акцию организовала прокуратура Карелии. В следующем году надзорное ведомство России празднует 300-летие. Именно грядущему юбилею была посвящена экологическая акция.

В мероприятии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, прокурор республики Дмитрий Харченков, сотрудники и ветераны ведомства, а также юнармейцы. Молодые растения оградили столбиками и защитной сеткой. Кроме того, на месте установили табличку, информирующую о том, что новая Державинская аллея заложена в честь 300-летия прокуратуры России.