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Транспортные полицейские посадили аллею рябин в Петрозаводске

Новости. Общество
15:07, 14 Сентября 2021
фото: © Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу

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Сотрудники транспортной полиции Карелии приняли участие в экологической акции по озеленению города, сообщили в ведомстве.

Полицейские вместе общественниками, специалистами администрации и активными жителями города высадили аллею из 30 саженцев рябин прямо под окнами здания Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте, расположенного на улице Железнодорожной.

«Теперь стражи магистралей каждый день из окон своих служебных кабинетов могут любоваться молодыми саженцами рябины и наблюдать как они набирают силу, подрастают и радуют глаз своими яркими гроздьями. Жители близлежащих домов поблагодарили участников акции, а полицейские выразили надежду на то, что все деревья хорошо приживутся и будут радовать горожан своей красотой», — говорится в сообщении транспортной полиции.

Ранее сообщалось, в Карелии транспортные полицейские сняли с поездов четырех пассажиров, устроивших пьяный дебош.

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