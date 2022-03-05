Глава Карелии поздравил женщин с 8 марта и объяснил, за что их ценят мужчины

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил прекрасную половину человечества с Международным женским днем.

Поздравление размещено на его странице Вконтакте.



«Всё самое светлое и хорошее в нашей жизни от женщин. Вы — начало новой жизни и тепло семейного очага. Доброта, нежность, забота — это тоже вы. Поверьте, мы искренне ценим вас за поддержку и крепкий тыл. Вы даёте нам силы преодолевать любые преграды и воплощать самые смелые замыслы. Спасибо, любимые, за всё. Улыбайтесь и будьте счастливы! Мы всегда будем рядом», — написал губернатор.