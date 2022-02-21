Глава Карелии рассказал, что происходит на пережившем пожар и банкротство деревообрабатывающем заводе

Завод по производству древесно-стружечных плит в Медвежьегорском районе, переживший недавно тяжелый финансовый кризис, увеличил количество работников и модернизирует производство.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию района.

Он рассказал о ситуации на предприятии «ДОК Пиндуши», созданном на промышленной площадке бывшего завода «Карелия ДСП» в поселке Пиндуши.

По словам губернатора, предприятие полностью погасило долги по налогам, численность его работников увеличилась до 200 человек.

«Радостно, что предприятие, не просто, но оживает и есть новые направления деятельности на этой промышленной площадке… В рамках проводимой модернизации предприятия в прошлом году был проведен монтаж ранее приобретенного оборудования», - сообщил глава республики.

В 2017 году завод был почти полностью уничтожен пожаром, а после восстановления сменил собственника. В 2020 году из-за долгов он оказался на грани закрытия, производство было остановлено, судебные приставы арестовали имущество, а менеджмент подал в суд заявление о банкротстве компании. В 2021 году появился новый инвестор, который создал компанию «ДОК Пиндуши» и взял в аренду промплощадку завода.