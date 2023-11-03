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Глава Карелии рассказал о девушке, которая выхаживает больных лошадей в Горном Шелтозере

Новости. Экономика
16:30, 06 Ноября 2023
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Артур Парфенчиков продолжает рассказывать в соцсети о фермерах из глубинки республики.

Руководитель региона представил своим подписчикам Лейлу Гусейнову, молодого фермера из Прионежья.

«Она умело обращается с животными и выхаживает больных лошадей. В Горном Шелтозере, куда девушка переехала с семьей, есть конюшня. А недавно появился козлятник — Лейла решила всерьез заняться молочным производством», — написал Парфенчиков. 

По его словам, первых коз фермер завела полтора года назад.

«Дома всегда свежее молоко и творог. Натуральные продукты уже оценили и соседи, и дачники. Объемов молока стало не хватать», — написал глава Карелии. 

Фермер заявилась на грант от регионального Минсельхоза и выиграла конкурс. На средства «Агростартапа» фермер планирует увеличить поголовье до 70 коз и закупить оборудование для сыроварни.

«Думаю, все получится. Лейла увлечена своим делом, близкие поддерживают. Сыроварню возглавит мама Алла Борисовна, повар со стажем. Сейчас она собирается на курсы — изучать тонкости работы на новом оборудовании», — сообщил Парфенчиков.



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