Глава Карелии рассказал о девушке, которая выхаживает больных лошадей в Горном Шелтозере

Артур Парфенчиков продолжает рассказывать в соцсети о фермерах из глубинки республики.

Руководитель региона представил своим подписчикам Лейлу Гусейнову, молодого фермера из Прионежья.



«Она умело обращается с животными и выхаживает больных лошадей. В Горном Шелтозере, куда девушка переехала с семьей, есть конюшня. А недавно появился козлятник — Лейла решила всерьез заняться молочным производством», — написал Парфенчиков.



По его словам, первых коз фермер завела полтора года назад.



«Дома всегда свежее молоко и творог. Натуральные продукты уже оценили и соседи, и дачники. Объемов молока стало не хватать», — написал глава Карелии.



Фермер заявилась на грант от регионального Минсельхоза и выиграла конкурс. На средства «Агростартапа» фермер планирует увеличить поголовье до 70 коз и закупить оборудование для сыроварни.



«Думаю, все получится. Лейла увлечена своим делом, близкие поддерживают. Сыроварню возглавит мама Алла Борисовна, повар со стажем. Сейчас она собирается на курсы — изучать тонкости работы на новом оборудовании», — сообщил Парфенчиков.







