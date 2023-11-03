Глава Карелии рассказал о ранении друга

На своей странице в социальной сети Артур Парфенчиков сообщил о ранении в руку Владимира Любарского.

Как сообщил Парфенчиков, сегодня ночью в автомобиль УАЗ, который в простонародье называют «буханка», ударил тяжелый беспилотник «Баба Яга».



Автомобиль сгорел, Володя и его товарищ, бывшие на борту, выжили.



«Сейчас оба в госпитале, их жизни ничего не угрожает. У Володи сквозное ранение руки. Я с ним на связи. Шутит, как обычно, — сообщил Парфенчиков. — Держись, друже».



Напомним, ранее мы опубликовали эксклюзивный материал о ранении Любарского.