Глава Карелии сел в истребитель в честь 23 февраля

В преддверии праздника Артур Парфенчиков встретился с личным составом 159-го гвардейского истребительного авиационного полка.

Руководитель республики поздравил военнослужащих Карелии с наступающим Днём защитника Отечества. Во вторник, 22 февраля, он встретился с личным составом 159-го гвардейского истребительного авиационного полка, сообщается на сайте регионального правительства.

«Товарищи офицеры и военнослужащие, дорогие ветераны. Поздравляю вас с наступающим всенародным праздником. Вы несете нелегкую службу. Ваши отвага, верность долгу и профессионализм - это залог мирного неба над нашим Отечеством. От имени всех жителей Карелии я благодарю вас за службу, за верность присяге, офицерской чести. Желаю успехов, здоровья и крепкого тыла», — сказал во время торжественного митинга Артур Парфенчиков.

За безупречную службу, преданность делу, высокий профессионализм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, руководитель региона вручил военнослужащим медали «За заслуги перед Республикой Карелия», а также благодарственные письма.

После торжественного митинга Артуру Парфенчикову продемонстрировали боевую технику: сегодня на вооружении полка находятся современные сверхзвуковые истребители Су-35. Глава Карелии сел в один из истребителей.

В правительстве республики напомнили, 159-й гвардейский истребительный авиационный полк был сформирован ещё в 40-е годы прошлого века и принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Он имеет богатую историю. На аэродроме в Бесовце полк базируется с июля 1992 года.