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Глава Карелии сел в истребитель в честь 23 февраля

Новости. Общество
09:51, 23 Февраля 2022
фото: Правительство Карелии

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В преддверии праздника Артур Парфенчиков встретился с личным составом 159-го гвардейского истребительного авиационного полка.

Руководитель республики поздравил военнослужащих Карелии с наступающим Днём защитника Отечества. Во вторник, 22 февраля, он встретился с личным составом 159-го гвардейского истребительного авиационного полка, сообщается на сайте регионального правительства.

«Товарищи офицеры и военнослужащие, дорогие ветераны. Поздравляю вас с наступающим всенародным праздником. Вы несете нелегкую службу. Ваши отвага, верность долгу и профессионализм - это залог мирного неба над нашим Отечеством. От имени всех жителей Карелии я благодарю вас за службу, за верность присяге, офицерской чести. Желаю успехов, здоровья и крепкого тыла», — сказал во время торжественного митинга Артур Парфенчиков.

За безупречную службу, преданность делу, высокий профессионализм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, руководитель региона вручил военнослужащим медали «За заслуги перед Республикой Карелия», а также благодарственные письма.

После торжественного митинга Артуру Парфенчикову продемонстрировали боевую технику: сегодня на вооружении полка находятся современные сверхзвуковые истребители Су-35. Глава Карелии сел в один из истребителей.

В правительстве республики напомнили, 159-й гвардейский истребительный авиационный полк был сформирован ещё в 40-е годы прошлого века и принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Он имеет богатую историю. На аэродроме в Бесовце полк базируется с июля 1992 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2022-02-23 11:52:03
Куда сядет перед 8 марта?
Leopol'd
2022-02-23 11:40:55
Не, ну истребитель - это президентский вариант. Мог бы вертолетом ограничиться.
Хотя... Он же не взлетал. Прикоснулся к великому, помечтал.
Гражданин
2022-02-23 11:10:05
Надолго сел ?
Предсказание ........
Teaтральный критик
2022-02-23 10:58:36
Не по чину. У приставов пусть парады принимает
экcперд
2022-02-23 10:51:46
Даже Шойгу себе такого не позволяет.
Изя
2022-02-23 10:46:15
В армии не служил , путь почувствует себя воином .)))) :)
Матти весельчак
2022-02-23 10:08:22
Владимир Владимирович в курсе такого юмора ?
Гость
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