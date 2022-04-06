Глава Минэкономразвития анонсировал рост вычислительных мощностей в Карелии, несмотря на санкции

Власти Карелии ожидают создание новых дата-центров, предоставляющих клиентам вычислительные мощности, на территории промпарка «Надвоицы», где уже работает одна из таких компаний.

Об этом заявил министр экономического развития Олег Ермолаев после визита главы Карелии Артура Парфенчикова на площадку ООО «КЮ Дата центр».

«КЮ Дата Центр» — одно из крупнейших предприятий республики, которое работает на экспорт услуг. Я уверен, что в Надвоицах, в Сегеже появятся еще новые дата центры, поскольку уникальные географические природно-климатические условия, а также наличие свободной мощности электроэнергии и оптико-волоконной линии позволяют успешно реализовывать на этой территории такие проекты по созданию современных дата-центров», — сказал Ермолаев.

По словам генерального директора «КЮ Дата центр» Алексея Королева, несмотря на санкционные ограничения, компания продолжает работать, в том числе на экспорт услуг по предоставлению вычислительной мощности.

Он также отметил, что благодаря поддержке правительства Карелии удалось запустить вторую очередь вычислительного центра ранее запланированного срока.