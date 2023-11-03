Глава Минприроды России назначил директора национального парка в Карелии

Директором национального парка «Паанаярви» стал Михаил Плющенков.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов своим приказом назначил директором ФГБУ «Национальный парк «Паанаярви» Михаила Ивановича Плющенкова. Как уточнили в нацпарке, официально директором Михаил Плющенков стал 3 ноября.
«Уважаемый Михаил Иванович, примите наши поздравления! Крепкого Вам здоровья, терпения, сил, выдержки и успехов в профессиональной деятельности», — написали в официальном паблике «Паанаярви».
Согласно данным сервиса проверки юрлиц, Михаил Плющенков занимал должность исполняющего обязанности директора национального парка с августа 2022 года.
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