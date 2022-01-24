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Глава Минздрава Карелии: Помощь онкобольным не приостановлена

Новости. Общество
21:20, 24 Января 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал, как будет оказываться помощь онкобольным при ограничении плановой медицинской помощи из-за коронавируса.

Сообщение о приостановке оказание плановой амбулаторной медицинской помощи и специализированной стационарной помощи в регионе взволновало пациентов с онкологическими  заболеваниями.

«В связи с сообщением о приостановке оказания плановой медицинской помощи, ко мне поступает много обращений по поводу помощи онкобольным и вакцинации. Сообщаю, что помощь больным с онкологическими заболеваниями не приостановлена. Также мы продолжаем вакцинацию», - пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, с 25 января в республике приостанавливается оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи. Причина - резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе. Произошел взрывной рост заболеваемости, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза, сообщил глава Минздрава Карелии.

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Комментарии

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кир
2022-01-24 21:57:42
И тебя вылечат.©)))
zanoza
2022-01-24 21:30:40
Ну а остальные больные должны уходить в мир иной без медицинской помощи?
Гость
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