Глава Минздрава Карелии: Помощь онкобольным не приостановлена

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал, как будет оказываться помощь онкобольным при ограничении плановой медицинской помощи из-за коронавируса.

Сообщение о приостановке оказание плановой амбулаторной медицинской помощи и специализированной стационарной помощи в регионе взволновало пациентов с онкологическими заболеваниями.

«В связи с сообщением о приостановке оказания плановой медицинской помощи, ко мне поступает много обращений по поводу помощи онкобольным и вакцинации. Сообщаю, что помощь больным с онкологическими заболеваниями не приостановлена. Также мы продолжаем вакцинацию», - пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, с 25 января в республике приостанавливается оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи. Причина - резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе. Произошел взрывной рост заболеваемости, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза, сообщил глава Минздрава Карелии.