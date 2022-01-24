Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида

С 25 января в республике приостанавливается оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи.

О резком ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе сообщил 24 января министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. И сегодня главная задача, по мнению главы Минздрава, - обеспечить медицинской помощью всех пациентов, которые заболели ковидом или ОРВИ.

«Произошел взрывной рост заболеваемости, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза. В связи с этим мы приняли тяжёлое решение – временно приостановить с 25 января оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи, за исключением помощи при жизненно угрожающих состояниях. Медицинские работники стационаров и диспансеров постепенно добровольно мобилизуются в амбулаторное звено на помощь своим коллегам. Подчеркну, что это касается и взрослых, и детских поликлиник. Отмечу, что в Санкт-Петербурге оказание плановой медицинской помощи приостановлено с сегодняшнего дня», - пишет министр.

Как отметил глава Минздрава, в республике поэтапно меняется логистика «красных зон» в амбулаторном звене. По словам Охлопкова, теперь поликлиника – это почти полностью «красная зона» со всеми требованиями соблюдения эпидрежима. При лёгком течении ковида пациентов примут в поликлинике.

«Формат обслуживания пациента (на дому или в красной зоне) определяет специалист поликлиники в соответствии с четкими алгоритмами и критериями. Маломобильным гражданам, беременным, лицам старше 60 лет, а также мамам с детьми до 3 лет лучше воздержаться от посещения поликлиники. Вызывайте врача на дом. Если ваше самочувствие не позволяет дойти до медицинского учреждения и если вы живёте далеко от поликлиники, также вызывайте врача на дом. Надеюсь на понимание пациентов. Другого выхода сейчас нет. Медицина работает на пределе», - заявил Михаил Охлопков.

Напомним, 25 января глава Карелии Артур Парфенчиков проведет круглый стол, посвященный проблеме появления в республике штамма «омикрон».