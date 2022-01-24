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Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида

Новости. Общество
20:12, 24 Января 2022
фото: © Максим Туманов/ТАСС, архив

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С 25 января в республике приостанавливается оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи.

О резком ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе сообщил 24 января министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. И сегодня главная задача, по мнению главы Минздрава, - обеспечить медицинской помощью всех пациентов, которые заболели ковидом или ОРВИ.

«Произошел взрывной рост заболеваемости, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза. В связи с этим мы приняли тяжёлое решение – временно приостановить с 25 января оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи, за исключением помощи при жизненно угрожающих состояниях. Медицинские работники стационаров и диспансеров постепенно добровольно мобилизуются в амбулаторное звено на помощь своим коллегам. Подчеркну, что это касается и взрослых, и детских поликлиник. Отмечу, что в Санкт-Петербурге оказание плановой медицинской помощи приостановлено с сегодняшнего дня», - пишет министр.

Как отметил глава Минздрава, в республике поэтапно меняется логистика «красных зон» в амбулаторном звене. По словам Охлопкова, теперь поликлиника – это почти полностью «красная зона» со всеми требованиями соблюдения эпидрежима. При лёгком течении ковида пациентов примут в поликлинике.

«Формат обслуживания пациента (на дому или в красной зоне) определяет специалист поликлиники в соответствии с четкими алгоритмами и критериями. Маломобильным гражданам, беременным, лицам старше 60 лет, а также мамам с детьми до 3 лет лучше воздержаться от посещения поликлиники. Вызывайте врача на дом. Если ваше самочувствие не позволяет дойти до медицинского учреждения и если вы живёте далеко от поликлиники, также вызывайте врача на дом. Надеюсь на понимание пациентов. Другого выхода сейчас нет. Медицина работает на пределе», - заявил Михаил Охлопков.

Напомним, 25 января глава Карелии Артур Парфенчиков проведет круглый стол, посвященный проблеме появления в республике штамма «омикрон».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Татьяна Сурикова
2022-01-24 21:54:04
Добегались, стоило ожидать. Врачам сил! Есть меры-будем соблюдать)
Константин Сергеевич
2022-01-24 21:18:05
Приостанавливают то временно, до улучшения ситуации. А инфицированным сейчас крайне тяжело, они в группе риска. Другого выхода, видимо, нет. И если бы люди вакцинировались во время, сейчас такой ситуации не было бы.
АртемD
2022-01-24 21:31:09
Константин Сергеевич, я тебе говорю как сын врача-терапевта. Ты болен.
Экспeрд
2022-01-24 22:06:42
АртемD, сын врача терапевта это должность, звание или профессия ?
zanoza
2022-01-24 21:07:43
Я этого понять не могу! Почему приоритет отдан болеющим ковидом и ОРВИ? Лечить надо всех независимо от ситуации с ковидом. Пациенты болеющие другими заболеваниями и не имеющие возможность получить медицинскую помощь из-за ковида чем провинились?
Василиса Кошкина
2022-01-24 21:45:11
zanoza, лечить-то надо всех. Но если мы ребят с хроникой ещё ковидом наградим, лечить будет некого. Сил врачам и команде Минздрава. Сложные времена требуют сложных решений.
Изя
2022-01-24 21:15:12
zanoza, ++++++, у идиотов это так )))
Гость
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