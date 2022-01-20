Парфенчиков намерен обсудить с учеными пришествие «омикрона» в Карелию

Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет круглый стол, посвященный проблеме появления в Карелии штамма «омикрон».

Трансляция мероприятия состоится во вторник, 25 января, в 18.00. Она будет доступна на странице губернатора. Об этом Артур Парфенчиков заявил в соцсети.

«Омикрон уже в Карелии. Насколько быстро он распространяется? Как республика подготовилась к пятой волне коронавируса? Поговорим об этом за круглым столом в ПетрГУ с врачами, учеными, вирусологами», — заявил он.

Парфенчиков сообщил, что к беседе предполагается подключить специалистов исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.