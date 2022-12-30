Глава Минздрава Карелии: «За помощью в медвытрезвитель в новогоднюю ночь никто не обращался»

Открытый под Новый год вытрезвитель в Петрозаводске пока пустует.

Как пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, за помощью в медвытрезвитель, который открыли недавно, в новогоднюю ночь никто не обращался. Полиция также никого не доставляла в новое учреждение.

При этом, по словам министра, в новогодние каникулы экстренные медицинские службы Петрозаводска работают в режиме повышенной готовности. За последние сутки с 31 декабря на 1 января на станцию скорой помощи поступило 385 вызовов.

Так, в травмпункт Больницы скорой медицинской помощи обратились 44 человека: 29 – днём и 15 – ночью, из них 1 - направлен в стационар. Пациентов с уличными травмами не было.

В стационар поступило БСМП 9 обращений, госпитализировано 4 человека, остальным оказана медицинская помощь, часть пациентов направлена на амбулаторное лечение.

Напомним, 26 декабря в Петрозаводске на базе Республиканского наркологического диспансера на ул. 8 Марта, 40 открылся первый в Северо-Западном Федеральном округе вытрезвитель