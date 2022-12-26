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«Упитых хранить бережно»: в Петрозаводске открылся первый на Северо-Западе вытрезвитель

Новости. Общество
16:31, 26 Декабря 2022
фото: © Минздрав Карелии

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Сегодня в Петрозаводске на базе Республиканского наркологического диспансера на ул. 8 Марта, 40 открылся первый в Северо-Западном Федеральном округе вытрезвитель, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По словам министра Охлопкова, это не рядовое событие: возрождение вытрезвителей — это только верхушка айсберга, первый шаг на пути большой работы по снижению смертности от алкоголя в Карелии.
Глава ведомства напомнил, что в вытрезвитель будут помещать только тех нетрезвых граждан, которые находятся в бессознательном состоянии, и только если им не нужна медицинская помощь, а их жизни угрожает опасность: например, от переохлаждения на улице, от совершаемых в отношении них противоправных действий. Находиться в вытрезвителе они будут до отрезвления.

«Здание вытрезвителя модульное, соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Оно разделено на отдельные помещения для мужчин и женщин, а также медицинского персонала, есть охрана и видеонаблюдение. Здесь имеются душевые, санитарные комнаты, санузлы. Рассчитан вытрезвитель на пребывание 10 человек», — рассказал Михаил Охлопков.

Также, отметил министр здравоохранения Карелии, планируется создать систему вытрезвителей: они должны появиться и в межрайонных центрах. Подготовительная работа к появлению таких учреждений в Беломорске и Сегеже уже началась.

Рассказывая об открытии вытрезвителя в Петрозаводске, Михаил Охлопков упомянул высказывание Петр I о том, как надо поступать с теми, кто перебрал спиртного.

«Упитых на пирах и улицах хранить бережно, дабы не повредить, и чтобы не мешали танцам. Хранить упитых отдельно, разделять мужиков и девиц. Иначе при просыпании оных, конфуза не оберешься», — процитировал Указ царя глава Минздрава Карелии.

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