Глава Минздрава сообщил о состоянии девочки, упавшей с моста в порог на западе Карелии

Михаил Охлопков рассказал, где в настоящее время находится девочка-подросток, упавшая с моста в поселке Питкярантского района.
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал «Столице на Онего» о текущем состоянии девочки-подростка, которая ранее упала с моста в поселке Ляскеля.
По словам министра, ребенок находится в травматологическом отделении Детской республиканской больницы в Петрозаводске.
«Состояние тяжелое, стабильное», — отметил Михаил Охлопков.
Напомним, трагедия едва не произошла в поселке Ляскеля Питкярантского района Карелии. Школьница 13 лет упала с моста в порог реки Янисйоки.
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