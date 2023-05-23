Глава Петрозаводска назвал сроки начала работы городских маршруток по регулируемому тарифу

Владимир Любарский рассказал, когда именно будет запущена транспортная реформа.

Глава карельской столицы Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал, когда в городе пойдут первые маршрутные автобусы по регулируемому тарифу в рамках транспортной реформы.

«13 июня — запустим автобусы по маршруту № 5 „Сулажгора — Птицефабрика“, а 19 июня — по маршрутам № 14 „Чистая улица — Соломенное“ и № 29 „Томицы — улица Энтузиастов“, — написал Владимир Любарский. — Объясню, почему приходится ждать. По контракту машины, которые будут работать по регулируемому тарифу, должны ездить на природном газе. В городе есть только одна газовая АЗС на улице Онежской Флотилии. Сейчас специалисты Газпрома настраивают дополнительный пост для заправки новых автобусов. Ожидание старта транспортной реформы связано с этим».

По словам градоначальника, приступить к реформе раньше администрация не могла из-за изменений в федеральном законодательстве. Нельзя было реформировать городской транспорт до завершения работы РосДорНИИ, а также до поступления денег от республики.

Сейчас, как уточнил Любарский, после заключения контракта с новым перевозчиком, мэрия будет судиться с действующими подрядчиками, пытаясь распространить реформу на все городские маршруты.