Глава Петрозаводска оценил работу подрядчика по уборке города: «Падать стали меньше»

Владимир Любарский рассказал об уборке города от снега и наледи.

По словам мэра города, первый снегопад как испытание город и новый подрядчик прошли. Об этом Владимир Любарский заявил на планерке в мэрии в понедельник, 5 декабря.

«Мы сегодня такой опыт, с точки зрения испытания самих себя и новых подрядчиков, прошли. Не могу сказать, что все блестяще. Есть моменты, на которые мы обращали внимание. Министр вчера вечером меня тряс как грушу, я сам ездил, смотрел, как город убирается. Но в целом по большому счету результат не тот, который мы видели в прошлом году. К большому счастью», — отметил глава столицы Карелии.

Ранее Владимир Любарский получил огромное количество жалоб от горожан о том, что на улицах грязно. Виной всему — пескосоляная смесь.

«Было грязно, потому что снег не шел. Но если посмотреть динамику травматизма за один день, то в этом году было 7 случаев, в прошлом году в это же время — 23. Конечно, один день сравнивать не репрезентативно. Но мы с коллегами отслеживаем ситуацию ежедневно, посмотрим в соответствии с аналогичным периодом следующего года. Но уже сейчас понятно, что динамика абсолютно другая. Поэтому с грязью в этой ситуации, к сожалению, надо мириться. С целью снижения аварийности, снижения травматизма, с целью достижения необходимых параметров не соляная смесь применялась и будет применяться. Говоря о всяких инсинуациях на тему того, что начали сыпать какими-то химикатами, хочу поправить. Да, было намерение химикаты применять, но только точечно. До этой истории пока не дошли. Пока песок, соль, лопата, скребок и соответствующая техника», — сказал Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, компании, которые зимой будут заниматься уборкой улиц Петрозаводска, в 2 раза увеличат вывоз снега за пределы города.