Чепик: «Я не хочу, чтобы Петрозаводск превратился в грязный город, заваленный песком»

Компании, которые зимой будут заниматься уборкой улиц Петрозаводска, в 2 раза увеличат вывоз снега за пределы города.

Об этом сообщил на заседании правительства министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин.

По его словам, объемы планируемого вывоза снега увеличены с 7,5 до 15 тыс. тонн.

Общая территория уборки увеличится на 10%, снег будут убирать с тех участков, куда в прошлом году не добиралась спецтехника.

Премьер-министр правительства Александр Чепик распорядился увеличить скорость реагирования не снегопады.

«Если дороги будут своевременно вычищаться, то проблемы с количеством реагентов, с давлением на экологию, вообще с чистотой в городе не будет. Акцент надо сделать именно на скорости реагирования. Выпал снег, значит, сразу начинаем вывозить, чистить дороги, чтобы потом было меньше песка и не было колейности», — сказал Чепик.

В прошлом году главной проблемой уборки улиц стала неспособность подрядной организации своевременно вывозить снег из города. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский тогда говорил, что полигон для складирования снега оказался переполнен, и это тормозило очистку города.