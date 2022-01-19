Глава Карелии пообещал выделить 153 млн рублей на «удар по снежным массам» в Петрозаводске

В ходе выездного совещания, которое прошло на полигоне, куда вывозят снег с улиц Петрозаводска, руководитель республики Артур Парфенчиков и мэр города Владимир Любарский обсудили вопросы уборки карельской столицы.

На выездном совещании глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что на сегодняшний день ситуация с уборкой снега в городе остается сложной, так как выпало большое количество осадков.

«За декабрь выпало 156% месячной нормы», — сказал Владимир Любарский.

По словам главы Петрозаводска, по контракту с подрядчиком с улиц города за год должно быть вывезено 60 тысяч тонн снега.

«В прежние годы к этой цифре мы никогда и близко не приближались. На сегодняшний день уже вывезено 40 тысяч тонн, полигон площадью 8,6 тысяч кв.м уже заполнен полностью, его трамбуют тяжелой техникой, даже вышли за пределы территории», — отметил Любарский.



фото Артура Парфенчикова

Также глава города отметил, что в этой сложной ситуации бизнес пошел навстречу и предоставил две дополнительные площадки площадью более 10 тыс. кв.м — на Птицефабрике и Пряжинском шоссе. На комиссии по чрезвычайной ситуации, которая состоялась 14 января в администрации Петрозаводска, были определены шесть подрядных организаций, которые имеют более 50 единиц техники и готовы «нанести дополнительный удар по снежным массам».

«Город в своем резерве нашел 25 млн на данные работы, но, по прогнозам, общий объем снега, который планируется вывезти до конца сезона, может составить до 180 тысяч тонн. В этой связи обращаюсь к вам, Артур Олегович, с просьбой дополнительно выделить городу из резерва республики еще 27 млн рублей, чтобы направить на вывозку снега», — обратился Владимир Любарский к главе Карелии Артуру Парфенчикову.

На просьбы мэра Петрозаводска Владимира Любарского глава республики Артур Парфенчиков ответил согласием, при этом отметил, что необходимо менять саму систему организации уборки города.

«Мы видим, что в условиях севера опора на частный бизнес в решении таких жизненных задач, когда обеспечиваем уборку улиц, себя не оправдывает — мы обречены вернуться к государственной форме, поэтому поддерживаем переход на это направление. Мы можем привлекать частные организации в качестве субподряда, но основа должна быть государственной», — отметил Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, премьер-министру дано поручение выделить 126 млн рублей для организации на базе Кондопожского ДРСУ предприятия по содержанию дорог Петрозаводска.