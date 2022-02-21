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Глава Петрозаводска рассказал об уборке города после снегопада

Новости. Общество
08:42, 23 Февраля 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Владимир Любарский сообщил о привлечении дополнительных сил для уборки столицы Карелии.

Как отметил мэр Петрозаводска, прогноз Карельского центра метеорологии полностью оправдался. Чтобы быстрее справиться с последствиями снегопада привлекли к уборке дополнительные силы.

«Так, на помощь городу пришло Кондопожское ДРСУ. Принадлежащая предприятию комбинированная дорожная машина с широким отвалом уже приступила к уборке и вывозу снега – причем на безвозмездной для администрации основе», - пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

ООО «РБК» и ООО «Спецстрой» расчищают дороги в отдаленных микрорайонах: ТИЗ Усадьба, Кукковка-3, Древлянка-7 и Соломенное. Они были ранее привлечены к уборке «белых пятен».

«Также дополнительная техника привлечена для уборки городских тротуаров. ООО «Евробетон» и ИП Тимошенко помогут вывезти снег от Вечного огня, с улиц Карла Маркса и Гоголя, почистив при этом и проезжие части. Привлечение дополнительных сил позволит Техренту сосредоточиться на уборке остальных городских дорог», - рассказал глава города.

Нынешней ночью вывозили снег с улицы Гоголя, Сыктывкарской, Карла Маркса, Анохина и площади Ленина. Кроме того, будет проводиться уборка снежных валов и оплужка магистралей по всему городу.

Ранее мэр Петрозаводска назвал рост цен одной из причин плохой уборки города от снега.

 

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