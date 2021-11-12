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Мэр Петрозаводска назвал рост цен одной из причин плохой уборки города от снега

Новости. Общество
16:47, 23 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Компания «Техрент», которая отвечает за уборку Петрозаводска от снега, перестала справляться с этой работой, в том числе, из-за роста цен на ГСМ.

Такое мнение высказала мэр города Владимир Любарский в ходе «Прямой линии», которую проводил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Мне кажется, „мина“ была в значительной степени заложена еще в 2019 году, когда городская администрация заключила контракт на длительный срок. Первично ситуация выглядела привлекательно: бизнес получает контракт на длительный срок, он обеспечен работой, а городская администрация получает надежного партнера тоже на длительный срок, и все довольны. Но дело в том, что те 285 млн ежегодно, которые предусмотрены контрактом, это совсем другие деньги чем те, которые были раньше. Это касается, и горюче-смазочных материалов и фонда оплаты труда и других составляющих. Были, наверное, и какие-то другие факторы, которые привели к тому, что „Техрент“ со своей задачей не справился», — пояснил Любарский.

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