В суде Петрозаводска избрали меру пресечения для главы поселка Мелиоративный Гаврилюка

Олег Гаврилюк был обвинен в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева 13 октября избрала меру пресечения главе поселка Мелиоративный Прионежского района Карелии Олегу Гаврилюку в виде запрета определенных действий сроком до 30 ноября включительно. Об этом пишет МК в Карелии.

Гаврилюка обвинили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В суде его адвокатом стал Виктор Бережной, который запросил для подзащитного такую меру пресечения, как ЗОД — запрет определенных действий.

Напомним, сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии выявили факт хищения денег, выделенных на детский спорт. По версии оперативников, в образовательное учреждение на работу на различные должности приняли не менее четырех человек, которые де-факто там не работали, однако зарплата выплачивалась регулярно.

Общий ущерб превысил 2 млн рублей.