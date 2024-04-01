Заключенный устроил потоп в «Крестах»

«Влажная уборка» в СИЗО вновь привела мужчину в суд.

Суд Санкт-Петербурга взыскал с заключенного, находившегося в колпинской исправительной колонии №1, компенсацию за ущерб, причиненный имуществу. По информации портала «Фонтанка.ру», мужчина, во время уборки в своей камере, случайно залил водой пол, что привело к протечке на этаж ниже, где находилась надзорная камера.

Согласно сообщению пресс-службы судов, 2 апреля СИЗО-1 обратилось в суд с иском о возмещении причиненного материального ущерба. Из представленных материалов выяснилось, что в мае 2022 года заключенный случайно залил стационарную камеру видеонаблюдения водой. По словам виновного, он не выжимал тряпку, которой мыл пол, и не предполагал, что вода может протечь на нижний этаж.



Результатом такой «влажной уборки» стала поломка камеры видеонаблюдения. По решению суда, учреждение было обязано заплатить свыше 71 тысячи рублей за приобретение новой камеры, а также за ее доставку и монтаж. Информацию о возмещении ущерба подтвердили в суде.



Мужчина признал свою вину и выразил готовность возместить ущерб. Суд взыскал с него сумму в размере 71 тысячи рублей, а также госпошлину в размере 2,3 тысячи рублей.