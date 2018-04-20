Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото

Главный врач республиканской инфекционной больницы Сергей Белов уволился, сообщили в Минздраве Карелии.

В минувший четверг 19 апреля Главный врач республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию, так сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, что за день до увольнения руководителя ГБУЗ "РИБ" Белова в СМИ были опубликованы фото, на которых пациентка запечатлела ужасающее состояние пищеблока инфекционной больницы.