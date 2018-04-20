09:33, 20 Апреля 2018
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
По теме
Загрузка...
Главный врач республиканской инфекционной больницы Сергей Белов уволился, сообщили в Минздраве Карелии.
В минувший четверг 19 апреля Главный врач республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию, так сообщили в Минздраве Карелии.
Напомним, что за день до увольнения руководителя ГБУЗ "РИБ" Белова в СМИ были опубликованы фото, на которых пациентка запечатлела ужасающее состояние пищеблока инфекционной больницы.
По теме
Выбор читателей
17.04.2018, 15:13
18.04.2018, 12:25
15.04.2018, 13:13
16.04.2018, 17:06
Аналитика
19.04.2018 13:51
Расследование
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
18.04.2018 15:16
17.04.2018 12:23
17.04.2018 10:58
16.04.2018 10:45
Чтиво
19.04.2018 10:29
Без политики
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
18.04.2018 12:48
17.04.2018 10:04
17.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Опрос
Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?
Комментарии