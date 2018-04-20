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Новости. Общество
09:33, 20 Апреля 2018

Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото

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Главный врач республиканской инфекционной больницы Сергей Белов уволился, сообщили в Минздраве Карелии.

В минувший четверг 19 апреля Главный врач республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию, так сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, что за день до увольнения руководителя ГБУЗ "РИБ" Белова в СМИ были опубликованы фото, на которых пациентка запечатлела ужасающее состояние пищеблока инфекционной больницы.

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Комментарии

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Гарик
2018-04-20 12:41:25
Видимо не менеджер оказался, а просто главный врач .Нет пощады ему )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
gaudealis
2018-04-20 12:16:59
Судя по всему, он порядочный человек. На захотел, чтобы его имя втаптывали в грязь.
В сложившейся ситуации виноваты чиновники Минздрава, а не главврач, который является специалистом по врачеванию людей и организации медицинской помощи в учреждении.
Беня
2018-04-20 11:59:53
А где итальянская плитка, мрамор и гранит? Где сверкающая чистота и инновационное кухонное оборудование? У нас современное потребительское общество, 21-й век на дворе, Тесла модель S бороздит орбиту Марса, на сотни километров вокруг толстым слоем сплошной капитализм, в котором клиент всегда прав, ему все должны, все мечтают расцеловать его в его клиентскую %опу. А тут, не побоюсь этого слова, какой-то ирод подсовывает на экраны наших любимых гаджетов отвратительные (бе-е-е), гадкие снимки из реальной действительности. Теперь за все ништяки, которые приходится пихать в себя любимого в силу периодического наличия присутствия голода, я буду думать всякие отвратительные гадости. Придется лечиться стаканом наркоза каждый раз перед едой :)
Сплошные расходы..... Сплошные расходы.....
sherhan2
2018-04-20 11:11:52
Может рассказал бы,дал интервью,что к чему?
однозначно
2018-04-20 10:52:44
Правильно и сделал. Людишки в большинстве своем неблагодарны
кир
2018-04-20 10:14:38
Теперь только в депутаты. Врачи давно туда дорогу протоптали.
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