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Новости. От читателей
15:08, 18 Апреля 2018

ФОТО: В инфекционной больнице в Петрозаводске еду готовят в ужасных условиях, сообщили пациенты

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Пациентка инфекционной больницы Петрозаводска запечатлела на фото, в каких условиях готовят еду для больных.

В паблике "Криминальный Петрозаводск" петрозаводчанка разместила фото места приготовления еды в республиканской инфекционной больнице.

"Люди должны знать, в каких условиях готовят еду для больных, в первую очередь там лежат дети, - написала женщина в комментариях к фото, - Республиканская инфекционная больница. Петрозаводск, Кирова, 42. Фото от 17.04.2018".

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Комментарии

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Orava
2018-04-18 16:11:51
Главное чтоб американцы не пришли. Выглядит как больница в Сирии))
User
2018-04-18 15:52:11
Правильно, раз больница инфекционная, значит должна обеспечивать инфекциями. :) Население само выбирает такое лечение. Сейчас вот еще импортные лекарства запретят и стабильность станет еще стабильнее. "Здоровья вам..."(с)
Д.Ю
2018-04-18 15:49:12
Не зря инфекционной называется
однозначно
2018-04-18 15:25:24
Очередная типа блогерша из категории тупых мамочек с сайта ПТЗ говорит нарисовалась. Жри что дают. Не нравится - готовь сама. Вместо того, чтобы на горшке сидеть, бродит по пищеблоку и инфекцию свою дристотную разносит. Кто вообще разрешил её из палаты выпускать?
Филимон Августин Кимьевич
2018-04-18 15:24:55
ужас! канал пятницу сюда,а не по ресторанам им шарить! вот где порядок нужно наводить!!!Пипец всему и танец с саблями!!! очень печально...
Гость
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