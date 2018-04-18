15:08, 18 Апреля 2018
ФОТО: В инфекционной больнице в Петрозаводске еду готовят в ужасных условиях, сообщили пациенты
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Пациентка инфекционной больницы Петрозаводска запечатлела на фото, в каких условиях готовят еду для больных.
В паблике "Криминальный Петрозаводск" петрозаводчанка разместила фото места приготовления еды в республиканской инфекционной больнице.
"Люди должны знать, в каких условиях готовят еду для больных, в первую очередь там лежат дети, - написала женщина в комментариях к фото, - Республиканская инфекционная больница. Петрозаводск, Кирова, 42. Фото от 17.04.2018".
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