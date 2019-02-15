Волонтеры очистили от снега парковку у больницы Петрозаводска

Новости по теме
Загрузка...
У Республиканской больницы в Петрозаводске волонтеры привели в порядок место для парковки.
Как сообщила петрозаводчанка в редакцию "Столицы на Онего", в последние дни после снегопадов на парковке у Республиканской больницы, расположенной на Лососинском шоссе, невозможно было припарковаться.
"Неделю приезжаю в республиканскую больницу, делаю четыре круга и нахожу место в метрах 300 от больницы. Стоянки вокруг - сплошная чача из снега, - возмутилась автор сообщения. – Позвонила дежурному по городу - ответ: будем реагировать. Сегодня приезжаю, ребята лопатами разгребали горы снега, оказалось, волонтеры".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.02.2019, 14:08
08.02.2019, 21:30
12.02.2019, 13:57
12.02.2019, 12:09
14.02.2019, 10:33
Аналитика
Сегодня 10:09
Обществоведение
Чем обернется экспансия Китая в Арктику? – этот вопрос оказался в фокусе традиционного фестиваля "Баренц-спектакль" в норвежском Киркенесе.
14.02.2019 10:42
14.02.2019 10:33
12.02.2019 13:57
12.02.2019 09:50
Чтиво
12.02.2019 12:09
Частная жизнь
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
08.02.2019 14:08
06.02.2019 14:45
04.02.2019 09:31
Медиа
Новое
Сегодня 09:25
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии