Волонтеры очистили от снега парковку у больницы Петрозаводска

У Республиканской больницы в Петрозаводске волонтеры привели в порядок место для парковки.

Как сообщила петрозаводчанка в редакцию "Столицы на Онего", в последние дни после снегопадов на парковке у Республиканской больницы, расположенной на Лососинском шоссе, невозможно было припарковаться.

"Неделю приезжаю в республиканскую больницу, делаю четыре круга и нахожу место в метрах 300 от больницы. Стоянки вокруг - сплошная чача из снега, - возмутилась автор сообщения. – Позвонила дежурному по городу - ответ: будем реагировать. Сегодня приезжаю, ребята лопатами разгребали горы снега, оказалось, волонтеры".