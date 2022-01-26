«Дороги в Петрозаводске почищены так, как будто ходить по ним будут только горные козы»

Жительница Петрозаводска нелестными словами описала свою прогулку с коляской по дорогам и тротуарам города.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» горожанка опубликовала фото заваленных снегом тротуаров на Кукковке и рассказал, что прогулка с коляской стоила ей немалых усилий.

«Пошла я сегодня гулять с коляской по улицам города П… И уже через 5 минут после выхода из дома мыслить я могла исключительно непечатными выражениями. Вся суть моих мыслей сводилась к одному: ведь дороги чистят люди, у которых должны быть родственники или друзья, передвигающиеся пешком, так почему же тротуары, дворовые проезды и дороги почищены так, как будто ходить по ним будут только горные козы?» — возмутилась петрозаводчанка.

Горожанка отметила, что тротуары на ул. Балтийской и пр. Комсомольском перегорожены снежными глыбами, по протоптанными через них тропинкам провезти коляску и перейти пожилому человеку с палочкой почти нереально.

«Единственное место на пересечении Комсомольского и Балтийской, где можно перейти дорогу, чтобы идти в сторону центра, завалено снегом. Спасибо прекрасной женщине, которая помогла мне на руках перенести коляску через полуметровый снежный завал, потому что в противном случае для того, чтобы попасть в центр, мне пришлось бы обойти половину Кукковки. И таких мест, где высота тротуара находится в полуметре от дорожного полотна, масса», — рассказала девушка.

Горожанка обратилась к людям, очищающим дороги, с просьбой проявить хоть немного сострадания к пешеходам. А сотрудников администрации, курирующим данное направление, автор поста попросила проверять тщательнее работу подрядной организации.

Ранее были опубликованы фото с улицы Мерецкова, где тротуар полностью обледенел и стал похож на каток с кратерами.