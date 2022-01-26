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«Дороги в Петрозаводске почищены так, как будто ходить по ним будут только горные козы»

Новости. От читателей
09:09, 27 Января 2022
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Жительница Петрозаводска нелестными словами описала свою прогулку с коляской по дорогам и тротуарам города.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» горожанка опубликовала фото заваленных снегом тротуаров на Кукковке и рассказал, что прогулка с коляской стоила ей немалых усилий.

«Пошла я сегодня гулять с коляской по улицам города П… И уже через 5 минут после выхода из дома мыслить я могла исключительно непечатными выражениями. Вся суть моих мыслей сводилась к одному: ведь дороги чистят люди, у которых должны быть родственники или друзья, передвигающиеся пешком, так почему же тротуары, дворовые проезды и дороги почищены так, как будто ходить по ним будут только горные козы?» — возмутилась петрозаводчанка.

Горожанка отметила, что тротуары на ул. Балтийской и пр. Комсомольском перегорожены снежными глыбами, по протоптанными через них тропинкам провезти коляску и перейти пожилому человеку с палочкой почти нереально.

«Единственное место на пересечении Комсомольского и Балтийской, где можно перейти дорогу, чтобы идти в сторону центра, завалено снегом. Спасибо прекрасной женщине, которая помогла мне на руках перенести коляску через полуметровый снежный завал, потому что в противном случае для того, чтобы попасть в центр, мне пришлось бы обойти половину Кукковки. И таких мест, где высота тротуара находится в полуметре от дорожного полотна, масса», — рассказала девушка.

Горожанка обратилась к людям, очищающим дороги, с просьбой проявить хоть немного сострадания к пешеходам. А сотрудников администрации, курирующим данное направление, автор поста попросила проверять тщательнее работу подрядной организации.

Ранее были опубликованы фото с улицы Мерецкова, где тротуар полностью обледенел и стал похож на каток с кратерами.

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Комментарии

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Житель Карелии
2022-01-27 10:00:03
теперь, наверное, всем стало понятно , что Любарский не может управлять городом... Ну не получается у него))). В нормальном, демократическом, государстве его давно бы отозвали граждане. Но у нас сити-менеджер назначается УФСБ и правительством РК - об этом нам поведала госпожа Мирошник.
норкимо
2022-01-27 09:45:48
согласен. Такое ощущение, что трактористов набирают исключительно из умственно отсталых и убогих. Пусть своих родителей пожилых заставят по такой очищенной дороге пройти.
Антигриг
2022-01-27 09:40:16
У "горных коз» бывают только " горные козлы " , которые не хотят и не умеют работать .
David.
2022-01-27 09:33:01
Дык тут давеча мэр благодарностей требовал за " уборку"...
Гость
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