С риском для жизни ходят пешеходы по тротуару в центре Петрозаводска (ФОТО)

Тротуар на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова покрылся ледяными колдобинами.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появились фото перекрестка проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова в столице Карелии.

«Почему люди не летают как птицы? — задаются риторическим вопросом в паблике, — с таким тротуаром на перекрестке Александра Невского и Мерецкова уже пора».

В комментариях к посту горожане замечают, что ходят в близлежащие магазины с риском для жизни.

Ранее в Петрозаводске прохожий чудом увернулся от сошедшей с крыши снежной массы, рухнувшей на тротуар.