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С риском для жизни ходят пешеходы по тротуару в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
07:00, 27 Января 2022
фото: Татьяна Тимина / «Весь Петрозаводск | Карелия» / ВК

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Тротуар на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова покрылся ледяными колдобинами.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появились фото перекрестка проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова в столице Карелии.

«Почему люди не летают как птицы? — задаются риторическим вопросом в паблике, — с таким тротуаром на перекрестке Александра Невского и Мерецкова уже пора».

В комментариях к посту горожане замечают, что ходят в близлежащие магазины с риском для жизни.

Ранее в Петрозаводске прохожий чудом увернулся от сошедшей с крыши снежной массы, рухнувшей на тротуар.

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